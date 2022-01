Inter, distrazione per Correa: nuova valutazione tra due settimane (Di venerdì 21 gennaio 2022) Potrebbe non dover tornare sul mercato l'Inter dopo l'infortunio di Joaquin Correa in Coppa Italia contro l'Empoli. Lo stop dell'argentino non dovrebbe essere lungo, si parla di una ventina di giorni, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Potrebbe non dover tornare sul mercato l'dopo l'infortunio di Joaquinin Coppa Italia contro l'Empoli. Lo stop dell'argentino non dovrebbe essere lungo, si parla di una ventina di giorni, ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter, distrazione ai flessori della coscia sinistra per #Correa - SkySport : ULTIM'ORA INTER DISTRAZIONE A FLESSORI COSCIA SINISTRA PER CORREA CONDIZIONI DELL'ATTACCANTE RIVALUTATE TRA 2 SETTI… - _intermagazine : UFFICIALE – Correa, distrazione ai flessori della coscia sinistra: il comunicato dell’Inter - ScMotorieSelmi : Calcio: Inter; distrazione alla coscia per Correa - crispitari_93 : Le ultime sull'infortunio del Tucu #Correa. Correa, distrazione ai flessori. Nuovi esami tra due settimane -