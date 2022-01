Il sondaggio che fa tremare Pd e 5s: centrodestra al 50%. Tutti i numeri (Di venerdì 21 gennaio 2022) I consensi verso il centrodestra continuano a crescere sempre di più: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia vanno oltre la soglia del 50%. Invece per M5S e Pd si mette malissimo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) I consensi verso ilcontinuano a crescere sempre di più: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia vanno oltre la soglia del 50%. Invece per M5S e Pd si mette malissimo

Advertising

lorepregliasco : I dati del nostro sondaggio per @SkyTG24, insieme a altre rilevazioni di questi giorni (ad esempio EMG per… - Greenpeace_ITA : Il #TPNW festeggia il suo primo anno senza l'adesione dell'Italia. Eppure il verdetto degli italiani è inequivocabi… - petergomezblog : Quirinale, il nostro sondaggio . Scegli il “candidato” e “l’outsider” che ti piacerebbero - zazoomblog : Il sondaggio che fa tremare Pd e 5s: centrodestra al 50%. Tutti i numeri - #sondaggio #tremare #centrodestra - CalaminiciM : RT @lorepregliasco: I dati del nostro sondaggio per @SkyTG24, insieme a altre rilevazioni di questi giorni (ad esempio EMG per @agorarai),… -