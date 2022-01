Green pass obbligatorio per comprare le sigarette in tabaccheria: la svolta dal 1° febbraio (Di sabato 22 gennaio 2022) Per andare a comprare le sigarette in tabaccheria, a partire prossimo 1° febbraio, sarà necessario essere in possesso del Green pass. È quanto prevede l'ultimo Dpcm... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 gennaio 2022) Per andare alein, a partire prossimo 1°, sarà necessario essere in possesso del. È quanto prevede l'ultimo Dpcm...

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - AntonCuffaro : RT @turano_annarosa: Per questo obbligo pazzesco sul ritiro delle pensioni con green pass Draghi dovrebbe essere preso a calci in culo. - mm61385843 : RT @GuidoDeMartini: ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fatto… -