"Grande Fratello Vip", segui la trentaseiesima puntata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con il ' Grande Fratello Vip 6 ' condotto da Alfonso Signorini, che insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Continua la soap del triangolo Alex Belli - Delia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con il 'Vip 6 ' condotto da Alfonso Signorini, che insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Continua la soap del triangolo Alex Belli - Delia ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - marblackbluety : ma il grande fratello ha rubato il pubblico di amici stasera? #gfvip - bronciolosa : RT @horosicato: Mai nella mia vita mi sarei immaginato di tifare per Delia Duran al Grande Fratello VIP. #jeru #gfvip #jessvip https://t.c… - Nino91240914 : @GrandeFratello Alex e veramente un idiota convinto stupido...e falso...ma bastaaaa ..un grande fratello 2 ore di cacate... -