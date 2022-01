Gli Nft non sono arte, dice Wikipedia. E a ragion veduta, aggiungiamo noi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un tempo c’erano Bernard Berenson, Roberto Longhi, Federico Zeri, Robert Hughes e così via, a stabilire il valore dell’arte e se qualcosa era davvero arte o meno. Oggi il “critico” ha di fatto perso valore, grillo parlante in un’epoca dove non lo prendono nemmeno a martellate tanto è irrilevante. A conferma di questo è la notizia che gli editor di Wikipedia hanno deciso di non definire arte gli Nft nonostante alcuni di questi misteriosi crypto capolavori siano stati venduti per decine di milioni di dollari. Così, se un Nft non è arte, anche chi li produce non è un artista. Beeple, che aveva venduto da Christie’s il suo Nft “Everydays” per 69 milioni di dollari diventando il terzo artista vivente più caro al mondo, è stato retrocesso o rimandato là da dove veniva: il mondo della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un tempo c’erano Bernard Berenson, Roberto Longhi, Federico Zeri, Robert Hughes e così via, a stabilire il valore dell’e se qualcosa era davveroo meno. Oggi il “critico” ha di fatto perso valore, grillo parlante in un’epoca dove non lo prendono nemmeno a mllate tanto è irrilevante. A conferma di questo è la notizia che gli editor dihanno deciso di non definiregli Nft nonostante alcuni di questi misteriosi crypto capolavori siano stati venduti per decine di milioni di dollari. Così, se un Nft non è, anche chi li produce non è un artista. Beeple, che aveva venduto da Christie’s il suo Nft “Everydays” per 69 milioni di dollari diventando il terzo artista vivente più caro al mondo, è stato retrocesso o rimandato là da dove veniva: il mondo della ...

