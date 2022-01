Ghana: esplosione vicino città mineraria, almeno 17 i morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) almeno 17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite in nell'enorme esplosione avvenuta ieri nei pressi della città mineraria di Bogoso, nell'ovest del Ghana, causata da un incidente che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022)17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite in nell'enormeavvenuta ieri nei pressi delladi Bogoso, nell'ovest del, causata da un incidente che ha ...

