Gf VIP: Alex Belli e Soleil hanno fatto sesso? Delia Duran svela i dettagli VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sin dal suo ingresso nella casa del Gf VIP, Delia Duran non ha nascosto di essere a conoscenza di quanto successo tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge: quel che non è chiaro al pubblico, però, è se la coppia ha fatto sesso o si è limitata a delle effusioni particolarmente ”intime”. Nelle ultime ore, su... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sin dal suo ingresso nella casa del Gf VIP,non ha nascosto di essere a conoscenza di quanto successo tra il maritoSorge: quel che non è chiaro al pubblico, però, è se la coppia hao si è limitata a delle effusioni particolarmente ”intime”. Nelle ultime ore, su...

MAIKOL1212 : GF Vip, «Delia togli l'anello di Alex e dallo a Soleil»: la provocazione di Nathalie Caldonazzo in piena notte??????#gfvip - SPYit_official : GF vip, Delia non lascia Alex Belli perché non saprebbe dove andare a vivere dopo e la soap opera continua...… - SerieTvserie : GF Vip 6, Delia Duran: “Sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro” (video) - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6, urla fuori dalla casa per Soleil Sorge: “Non devi credere ad Alex” (video) - hopeangel365 : FINALMENTE QUALCUNO HA AVUTO I COGL|0NI DI DIRE LA VERITA' #gfvip #basciagoni #jessvip #delia #soleil #alex #jeru… -