Finanza | Italia indietro su alfabetizzazione | 12 imprenditrici in cattedra

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Se in Italia la Finanza è "questa sconosciuta" ed il livello di alfabetizzazione finanziaria degli Italiani si riconferma basso e caratterizzato da un significativo divario di genere, sarà "Finance is Cool" accendere un focus sul ritardo del nostro Paese che si posiziona in coda alla classifica stilata dall'Ocse. All'evento, lunedì prossimo 24 gennaio, l'Associazione GammaDonna presenta - in diretta streaming dalla Greenhouse Deloitte a Milano - il primo ciclo di Business Class che parte dalle esperienze concrete di imprenditrici di successo, raccontate in prima persona e analizzate nel dettaglio da esperti di economia e Finanza. Sarà "un approccio pragmatico ma visionario, che ribalta il tradizionale canone formativo per veicolare con maggiore efficacia ...

