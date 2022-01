EuroJackpot | l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 21 gennaio 2022

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’torna a fare compagnia ai giocatori europei in occasione di21. A partire dalle ore 21:00 il gioco mette in palio il suo Jackpot multimilionario da 47 milioni di euro e che i giocatori cercheranno di accaparrarsi attraverso laformata come al solito dai 7 numeri estratti. I giocatori cercheranno di accaparrarsi anche tutti gli altri ricchi premi messi in palio tenntandoci dalle 18 nazioni partecipanti. Scopri lain grado di assegnare il Jackpot di giornata.: le caratteristiche principali del gioco Da quando il gioco è stato creatodell’si tiene ognisera ...