“È morto accanto alla moglie” Lutto nello spettacolo | triste per l’improvviso addio dell’attore

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Un acclamato ed indimenticabile nome del mondo del cinema e della musica mondiali ha lasciato un grande vuoto. Meat Loaf è venuto a mancare, lasciando in eredità splendide ed ormai storiche canzoni, come dei ruoli in film che oggi sono considerati veri cult. Un brillante e poliedrico artista, che ha scritto la sua carriera tra palchi e cinepresa. Non solo, perché negli ultimi anni aveva lavorato anche in tv recitando in acclamate fiction tra cui Dr House e Glee. Il suo secondo album, Bat Out of Hell (1977) è stato uno dei più venduti nella storia americana, apprezzatissimo a livello mondiale, ed è stato seguito da tanti altri vincenti lavori come Bat Out of Hell II – Back into Hell e Bat Out of Hell III – The Monster Is Loose. Per non parlare del brano I’d Do Anything for Love, che gli ha permesso di ottenere un Grammy. Ricordiamo poi Meat Loaf al cinema, in capolavori come The ...