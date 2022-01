Draghi firma il Dpcm sui negozi esenti dal Green Pass. Meloni: un delirio. Neanche nell’Afghanistan dei talebani (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con cittadini e commercianti alle prese con gli annunci – piovuti a scroscio tra indiscrezioni, smentite ed errata corrige – e il gran caso scatenato dalle nuove norme e istruzioni per l’uso del Green Pass, Draghi ha firmato il Dpcm sulla lista dei negozi “esenti” dalla certificazione verde. O meglio: il premier ha firmato il Dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal Green Pass. Un decreto che «acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022», come si specifica nel testo. Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle «esigenze essenziali e primarie della persona». Quindi di «esigenze alimentari e di prima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con cittadini e commercianti alle prese con gli annunci – piovuti a scroscio tra indiscrezioni, smentite ed errata corrige – e il gran caso scatenato dalle nuove norme e istruzioni per l’uso delhato ilsulla lista dei” dalla certificazione verde. O meglio: il premier hato ilper le attività commerciali con la lista deidal. Un decreto che «acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022», come si specifica nel testo. Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle «esigenze essenziali e primarie della persona». Quindi di «esigenze alimentari e di prima ...

