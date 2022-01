Dani Alves per sempre giovane: assist in rovesciata! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Barcellona perde 3 - 2 ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Dani Alves aveva servito questo spettacolare assist nel recupero dei tempi ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Barcellona perde 3 - 2 ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao.aveva servito questo spettacolarenel recupero dei tempi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves Dani Alves per sempre giovane: assist in rovesciata! Il Barcellona perde 3 - 2 ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Dani Alves aveva servito questo spettacolare assist nel recupero dei tempi regolamentari a Pedri per il momentaneo 2 - 2.

Dani Alves: 'Il miglior calciatore della storia è Leo Messi' Il terzino brasiliano dice la sua su chi è il miglior calciatore di tutti i tempi Dani Alves ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Catalunya . Nel suo intervento il laterale difensivo da poco tronato al Barcellona ha detto che secondo lui Lionel Messi è il ...

Dani Alves: “Niente è come il Barça, ho parlato con Messi… un suo ritorno sarebbe fantastico” Il Posticipo Oscar conferma: "Barcellona? Ne stiamo parlando" Oscar ha parlato del suo futuro ai microfoni di TNT Sport. Il trequartista brasiliano classe 1991 gioca attualmente in Cina allo Shanghai Port, dove è arrivato nel dicembre 2016.

Il Barça non ha le dimensioni per continuare in Coppa Nelle ultime tre trasferte a San Mamés, il Barça ha subito un gol al 90': in Lega (Aduriz) e in Coppa 19-20 (Busquets in porta) e nell'ultima Lega (Muniain), ...

