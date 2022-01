Covid | stabile l’incidenza e cala l’indice Rt Cresce occupazione reparti ma non intensive

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - TelevideoRai101 : Covid: stabile incidenza, cala l'Rt - CorriereRomagna : Covid Italia: cala l'indice Rt, stabile l'occupazione nelle terapie intensive - - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia incidenza stabile mentre cala l'indice Rt a 1,31 #covid - Ifatticapitali : RT @GuidaLor: Più stabile del #Covid che da par suo 'muta' e si evolve, l'idiozia dei nostri rappresentanti, l'onanismo burocratico, le com… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stabile

Tiscali.it

Ore 7.30 - Germania, nuovo record di contagi, oltre 140 mila in 24 ore La Germania ha registrato un nuovo incremento record di casi giornalieri di- 19: 140.160 nelle ultime 24 ore, secondo i ...Restail tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione giornaliera del ... Le Regioni a rischio I nuovi dati del monitoraggio Iss sulla situazionepotrebbero ...Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute relativi a questa settimana mostrano una piccola luce in fondo al tunnel: a un mese dall'inizio dell'ultima violenta ...I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità ...