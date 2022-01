Covid, Sicilia in zona arancione con Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio Abruzzo, FVG, Piemonte e Sicilia in zona arancione.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio, FVG,in....

Advertising

Agenzia_Ansa : Il reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato chiuso a causa di un focolaio… - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - Agenzia_Ansa : La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e pe… - LiveSicilia : Covid, la Sicilia è arancione: arriva la notizia ufficiale - HTO_tv : Ministero della Salute – Covid-19: Puglia e Sardegna in giallo. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia… -