Chi è Lorenzo Balducci? Età, carriera e vita privata dell’attore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ecco chi è Lorenzo Balducci – Età – carriera e vita privata dell’attore Lorenzo Balducci è un talentuoso attore, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera in teatro, al cinema e in televisione. A farlo diventare popolare a livello internazionale è stato soprattutto il ruolo interpretato nella famosa fiction Rai I Medici. L’attore è nato il 4 settembre 1982 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. La sua carriera iniziò in teatro, grazie al suo talento però è approdato poi anche al cinema e in televisione. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2001, nel film I cavalieri che fecero l’impresa, due anni dopo ha recitato nel film Il cuore altrove. In ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ecco chi è– Età –è un talentuoso attore, tanti i successi conquistati nel corso della suain teatro, al cinema e in televisione. A farlo diventare popolare a livello internazionale è stato soprattutto il ruolo interpretato nella famosa fiction Rai I Medici. L’attore è nato il 4 settembre 1982 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. La suainiziò in teatro, grazie al suo talento però è approdato poi anche al cinema e in televisione. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2001, nel film I cavalieri che fecero l’impresa, due anni dopo ha recitato nel film Il cuore altrove. In ...

fanpage : Gianmarco Saurino a Fanpage: 'La gente litiga negli hub vaccinali perché li ritiene parte di un complotto. Spero ch… - Ruffino_Lorenzo : C'era chi prevedeva 300/350/400 mila casi per questi giorni. In realtà non abbiamo superato i 200 mila né ieri né o… - CorriereCitta : Lorenzo Balducci: chi è, età, carriera, film, teatro, altezza, serie tv, chi è il fidanzato, Instagram - leoni_lorenzo : RT @mariannaaprile: Oggi mi sono laureata in non violenza. Ma c’è mancato tanto così a essere bocciata. [chi si ritrova a ingolfare gli o… -