Calciomercato Palermo, Almici in uscita? La SPAL punta gli occhi sull’ex Verona (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'assenza di Alberto Almici nell'amichevole del Palermo contro il Marineo potrebbe spianare la strada ad un possibile addio del terzino Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'assenza di Albertonell'amichevole delcontro il Marineo potrebbe spianare la strada ad un possibile addio del terzino

Advertising

Mediagol : Calciomercato Palermo, Almici in uscita? La SPAL punta gli occhi sull’ex Verona - zazoomblog : Calciomercato Palermo ok per Damiani: accordo trovato con l’Empoli. Cifre e dettagli - #Calciomercato #Palermo… - Mediagol : Calciomercato Palermo, ok per Damiani: accordo trovato con l’Empoli. Cifre e dettagli - Mediagol : SONDAGGIO Calciomercato Palermo: in quale reparto servono maggiori innesti? - Mediagol : #RADIOMEDIAGOL: Catanzaro-Palermo, start al Baldini 2.0. Calciomercato, Damiani ok… -