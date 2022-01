Biathlon, start list mass start maschile Anterselva 2022: pettorali e italiani in gara (Di venerdì 21 gennaio 2022) La start list della mass start maschile di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon e in programma sabato 22 gennaio alle ore 12:50. Come sempre saranno 30 gli atleti al via, di cui 25 scelti in base alla classifica generale di Coppa del Mondo e 5 in base ai risultati dell’individuale di giovedì. Per l’Italia ci saranno Thomas Bormolini e Lukas Hofer, chiamati a cercare un bel risultato nella tappa di casa. A guidare il plotone il leader della generale Quentin Fillon Maillet, pettorale numero 2 per l’altro francese Emilien Jacquelin che è il primo inseguitore in classifica. Attesa anche per Tarjei e Johannes Boe, ma attenzione ai russi Babikov, Loginov e Khalili, grandi protagonisti ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/die in programma sabato 22 gennaio alle ore 12:50. Come sempre saranno 30 gli atleti al via, di cui 25 scelti in base alla classifica generale di Coppa del Mondo e 5 in base ai risultati dell’individuale di giovedì. Per l’Italia ci saranno Thomas Bormolini e Lukas Hofer, chiamati a cercare un bel risultato nella tappa di casa. A guidare il plotone il leader della generale Quentin Fillon Maillet, pettorale numero 2 per l’altro francese Emilien Jacquelin che è il primo inseguitore in classifica. Attesa anche per Tarjei e Johannes Boe, ma attenzione ai russi Babikov, Loginov e Khalili, grandi protagonisti ...

