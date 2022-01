Berlusconi o insiste o lascia: si saprà il 22/01 da vertice di Cdx. Draghi e Casini isu con toto nomi (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'annuncio del cavaliere al termine dell'incontro. Nel centrodestra giro di telefonate tra Salvini, Meloni e Berlusconi. Attivissimo Salvini. Stamani incontro Renzi - Letta. Entrambi d'accordo su ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'annuncio del cavaliere al termine dell'incontro. Nel centrodestra giro di telefonate tra Salvini, Meloni e. Attivissimo Salvini. Stamani incontro Renzi - Letta. Entrambi d'accordo su ...

Advertising

frncsc_cnt : Al di là degli sfottò sull'inglese (in cui è parecchio migliorato) l'intervista è interessante: - insiste molto su… - Alessan78792082 : Ipocritamente la sinistra giornalistica insiste a imporre il nome di Casini come possibile candidato di centrodestr… - Ventura_Stefano : A sinistra dicono “incontro ottimo” e manco hanno un candidato comune. A destra Berlusconi insiste e Salvini e Melo… - infoitinterno : La Lega insiste: 'Candidare Berlusconi? Non possiamo fare regali al Pd' - gvitoli : @orn_ale Ecco perché Berlusconi insiste nel voler diventare PdR. -