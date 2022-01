Aubameyang rassicura: “Il mio cuore è completamente in salute” (Di venerdì 21 gennaio 2022) rassicura tutti Pierre-Emerick Aubameyang, dopo il piccolo giallo sulle sue condizioni di salute. L’attaccante del Gabon e dell’Arsenal, ha lasciato la Coppa d’Africa 2022 per via di alcuni problemi cardiaci. Anche il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, si era detto non a conoscenza della situazione. Il diretto interessato però, è uscito allo scoperto e ha voluto tranquillizzare tutti: “Sono tornato a Londra per fare alcuni controlli aggiuntivi e sono molto felice di dire che il mio cuore sta assolutamente bene e sono completamente in salute. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi giorni, vi ringrazio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022)tutti Pierre-Emerick, dopo il piccolo giallo sulle sue condizioni di. L’attaccante del Gabon e dell’Arsenal, ha lasciato la Coppa d’Africa 2022 per via di alcuni problemi cardiaci. Anche il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, si era detto non a conoscenza della situazione. Il diretto interessato però, è uscito allo scoperto e ha voluto tranquillizzare tutti: “Sono tornato a Londra per fare alcuni controlli aggiuntivi e sono molto felice di dire che il miosta assolutamente bene e sonoin. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi giorni, vi ringrazio”. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : #Arsenal, #Aubameyang rassicura tutti: 'Il mio #cuore è completamente in salute': L'attaccante gabonese è tornato a… - sportface2016 : #Aubameyang rassicura tutti sulle sue condizioni di salute - infoitsport : Aubameyang rassicura: 'Il mio cuore sta bene, sono in salute. Ringrazio tutti per i messaggi' - CalcioNews24 : #Aubameyang rassicura tutti: il punto sulle sue condizioni ?? -