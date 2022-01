Attacchi hacker, dopo il caso di Padova rischia anche l’Asl Napoli 3. La Regione: «Non pagheremo il riscatto» (Di venerdì 21 gennaio 2022) dopo l’attacco informatico che ha colpito l’Ulss 6 Euganea in Veneto, la storia si ripete. Lo scorso 7 gennaio, anche l’Asl Napoli 3 sud è stata colpita da un attacco ransomware da parte da alcuni hacker della rete Sabbath che nella fase di hacking, hanno sottratto il 90 per cento dei dati personali, database, documenti finanziari e altri dati sensibili conservati nei server dell’Azienda sanitaria, per un totale di 240 macchine virtuali colpite, ospitate su 42 server. dopo l’attacco, il gruppo di hacker ha lanciato un ultimatum all’Azienda ospedaliera: «L’azienda ha 2 – 3 giorni di tempo per risolvere il problema, poiché in seguito i dati saranno resi pubblici integralmente e le chiavi di decrittazione verranno eliminate». Nel frattempo, a titolo dimostrativo, un ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022)l’attacco informatico che ha colpito l’Ulss 6 Euganea in Veneto, la storia si ripete. Lo scorso 7 gennaio,3 sud è stata colpita da un attacco ransomware da parte da alcunidella rete Sabbath che nella fase di hacking, hanno sottratto il 90 per cento dei dati personali, database, documenti finanziari e altri dati sensibili conservati nei server dell’Azienda sanitaria, per un totale di 240 macchine virtuali colpite, ospitate su 42 server.l’attacco, il gruppo diha lanciato un ultimatum all’Azienda ospedaliera: «L’azienda ha 2 – 3 giorni di tempo per risolvere il problema, poiché in seguito i dati saranno resi pubblici integralmente e le chiavi di decrittazione verranno eliminate». Nel frattempo, a titolo dimostrativo, un ...

