Assegno unico figli 2022 | come richiederlo | a chi spetta e tabelle Isee

L'Assegno unico universale per i figli 2022 è un bonus che è stato introdotto nell'ordinamento italiano, e che è mirato a lenire le difficoltà economiche per molte famiglie duramente colpite dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso, è in vigore dal primo gennaio e prevede l'attribuzione di una cifra erogata dall'INPS per ogni nucleo famigliare che ha almeno un figlio a carico fino ai 21 anni di età. Inoltre, l'Assegno unico 2022 per i figli disabili non ha nessun limite di età: naturalmente a cambiare da famiglia a famiglia, in base alla situazione economica stabilita dall'Isee, è la cifra erogata dallo stato, tenendo conto appunto dei parametri di cui sopra, cioè numero di figli ed eventuale ...

