(Di venerdì 21 gennaio 2022)Tv di20: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 20per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv di ieri 20 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - #Ascolti #gennaio #2021: #Access - Canelcuore : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - ele12345678999 : RT @Cinguetterai: ??#DocNelleTueMani2 non delude e conferma gli ascolti altissimi della prima puntata. Anche ieri ha totalizzato il 30,6% di… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 20 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - vincentperez95 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

20 gennaio 2022: i dati auditel di Barbara d'Urso e degli altri programmi del pomeriggio Mediaset Com'è andata inla giornata di, giovedì 20 gennaio? Dopo aver parlato, in altri articoli, dei dati auditel del daytime Rai e del prime time di tutte le reti, scopriamo in questo pezzo glidei ...tv, 20 gennaio 2022, un altro record per Amadeus: i dati auditel dei programi Rai del daytime Com'è andata inla giornata di, giovedì 20 gennaio? Vediamo in questo articolo i ...TREVISO - «Non è un processo facile, ma allo stesso tempo non è difficile. Non è facile perché ci siamo dovuti confrontare con una documentazione molto copiosa e ...Pierpaolo Spollon si è sbottonato svelando quanto accaduto dietro le quinte durante le riprese di "Don - Nelle tue mani 2".