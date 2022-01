Anticipazioni Uomini e Donne del 21/01/22: nel parterre dei cavalieri arriva un ex protagonista dell’attuale edizione di C’è posta per te (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono disponibili nuove Anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la registrazione odierna, del 21 gennaio, è stato presentato un nuovo membro del parterre maschile del Trono Over. Lo avevamo già visto negli studi Mediaset, in particolare durante l’ultima puntata andata in onda di C’è posta Per Te. Il nuovo cavaliere si chiama Luciano ed è un signore originario di Brescia. Luciano aveva inviato il famoso invito a partecipare alla nota trasmissione di Maria De Filippi ad Agnese, sua prima fidanzatina che non vedeva da 62 anni. Il signore è parso subito simpatico alla conduttrice e al pubblico presente in studio, soprattutto per la sua curiosa agilità nel saltare e ballare. La de Filippi, visto che il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono disponibili nuovedi. Oggi è stata registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la registrazione odierna, del 21 gennaio, è stato presentato un nuovo membro delmaschile del Trono Over. Lo avevamo già visto negli studi Mediaset, in particolare durante l’ultima puntata andata in onda di C’èPer Te. Il nuovo cavaliere si chiama Luciano ed è un signore originario di Brescia. Luciano aveva inviato il famoso invito a partecipare alla nota trasmissione di Maria De Filippi ad Agnese, sua prima fidanzatina che non vedeva da 62 anni. Il signore è parso subito simpatico alla conduttrice e al pubblico presente in studio, soprattutto per la sua curiosa agilità nel saltare e ballare. La de Filippi, visto che il ...

