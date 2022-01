Alex Belli torna in Casa: la resa dei conti in diretta con Delia e Soleil (VIDEO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per un confronto in diretta con sua moglie Delia Duran e con Soleil Sorge: ecco l’accaduto L’ex gieffino Alex Belli è stato squalificato dal reality show poco prima di Natale durante il confronto con sua moglie Delia Duran non rispettando le distanze di sicurezza. Questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, il noto attore è tornato nella Casa più spiata d’Italia per incontrare Delia Duran e per avere un nuovo confronto con la gieffina Soleil Sorge. Da qualche giorno è entrata nella Casa sua moglie Delia, ed i fan di Soleil e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)to nelladel Grande Fratello Vip 6 per un confronto incon sua moglieDuran e conSorge: ecco l’accaduto L’ex gieffinoè stato squalificato dal reality show poco prima di Natale durante il confronto con sua moglieDuran non rispettando le distanze di sicurezza. Questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, il noto attore èto nellapiù spiata d’Italia per incontrareDuran e per avere un nuovo confronto con la gieffinaSorge. Da qualche giorno è entrata nellasua moglie, ed i fan die ...

