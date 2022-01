Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 16:10 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia terrigno nuovamente l’emergenza covid la percentuale di terapie Intensive occupate da pazienti covid è stabile al 18% in Italia e in 24 ore cresce sono in Basilicata al 4% poi 14% mentre in 7 regioni manca il 21 pubblica amministrazione Bolzano 17% pubblica amministrazione Trento 21 % Piemonte 23 Toscana 22% Umbria 12% valido da 18 % la recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 spinge Intanto le prime dosi e inizia a mostrare i primi effetti nella settimana 12-18 gennaio questa faccina grafiche Lodi Cascina ti sono stati tanto 28966 pari al più 28,1% rispetto alla settimana precedente fa sapere dopo d’azione gilet Cambiamo argomento il papa emerito Benedetto XVI viene chiamato pesantemente in causapubblicato oggi su impulso della chiesa tedesca riguarda i casi di pedofilia che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia terrigno nuovamente l’emergenza covid la percentuale di terapie Intensive occupate da pazienti covid è stabile al 18% in Italia e in 24 ore cresce sono in Basilicata al 4% poi 14% mentre in 7 regioni manca il 21 pubblica amministrazione Bolzano 17% pubblica amministrazione Trento 21 % Piemonte 23 Toscana 22% Umbria 12% valido da 18 % la recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 spinge Intanto le prime dosi e inizia a mostrare i primi effetti nella settimana 12-18 gennaio questa faccina grafiche Lodi Cascina ti sono stati tanto 28966 pari al più 28,1% rispetto alla settimana precedente fa sapere dopo d’azione gilet Cambiamo argomento il papa emerito Benedetto XVI viene chiamato pesantemente in causapubblicato oggi su impulso della chiesa tedesca riguarda i casi di pedofilia che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - VTognini : @Nadja29339153 Mi sa che non ha letto le ultime notizie, succede - icarvsplume : RT @Lucyaglam: Ultime notizie , di quelle terribili e scioccanti . Chi commette questi orrori , deve pagare insieme ai propri complici .… -