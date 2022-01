Tonga | 84 000 persone colpite dall’eruzione | case distrutte Ora il rischio è la cenere

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono circa 84mila le– pari all’80 per cento della popolazione – , secondo l’Onu,del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai e dal successivo tsunami, che ha causato la morte di trenello stato insulare polinesiano di. “Le necessità primarie più impellenti sono l’acqua potabile, i generi alimentari e non, avverte l’Onu. “Ovviamente è prioritario anche il ripristino delle linee di comunicazione, per le chiamate internazionali e Internet“, ha reso noto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell’Onu, António Guterres. Le abitazioni dell’isola di Mango sono andatee ne rimangono integre solo due nell’isola di Fonoifua, mentre ci sono notizie di danni estesi a Nomuka. Il primo aereo con aiuti ...

Il materiale emesso, comunque, si è già distribuito sull'Australia, a oltre 4.chilometri di distanza a ovest di, e lì potrebbe ricadere sotto forma di piogge acide, che non sono certo ......di due C - 17 australiani e una nave partirà "presto" da Brisbane per. Anche il Giappone ha annunciato l'invio di due C - 130 con acqua potabile. Secondo le Nazioni Unite, sono circa 84.le ...L’Onu stima che l’80% della popolazione sia stato colpito dall’eruzione. La distribuzione dei prodotti avverrà senza alcun contatto per evitare il rischio Covid.Sono stati danneggiati circa 18.000 chilometri quadrati, ma delle squadre di soccorso stanno lavorando per tentare di salvare gli animali.