Tommaso Zorzi furioso con Pillon dopo le dichiarazioni antiabortiste: 'Basta aizzare odio' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tommaso Zorzi furioso con Simone Pillon . dopo , il senatore leghista torna sui social per commentare le parole del presidente francese Emmanuel Macron a favore dell'aborto. Le parole di Emmanuel ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022)con Simone, il senatore leghista torna sui social per commentare le parole del presidente francese Emmanuel Macron a favore dell'aborto. Le parole di Emmanuel ...

Advertising

realtimetvit : Le queen sono pronte a raccontare il loro percorso a #DragRaceItalia aiutate dalle domande puntuali e taglienti di… - realtimetvit : Hello Hello Hello ?? Qui si inizia a fare sul serio! ???? Domani non perdete la seconda puntata di #DragRaceItalia, al… - AdultaVaccinata : RT @Sofysofia2000: E niente. Tommaso Zorzi parlava proprio di soleil quando diceva di essere fortunato a non capitare nel gf insieme a lei… - terroncella7 : RT @dotti282: Non paragoniamo più Tommaso Zorzi a Soleil , Manila con la Orlando. L'intelligenza, l'astuzia , la capacità di capire i tempi… - Simona32922698 : Tommaso Zorzi che dice in diretta insta che avrebbe sfanculato Soleil ..Tommy uno di noi...#gfvip -