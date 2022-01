Terzigno, in casa fabbrica abusiva di abiti e sigarette di contrabbando: arrestato (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’uomo confezionava abiti in un locale di circa 20 metri quadrati a Terzigno e gli scarti venivano accumulati e smaltiti illecitamente. Aveva trasformato il seminterrato della sua abitazione in una fabbrica tessile, tutto abusivamente. E’ così finito in manette un 49enne di Terzigno, arrestato dai Carabinieri della locale stazione e della stazione Forestale “Parco” di Leggi su 2anews (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’uomo confezionavain un locale di circa 20 metri quadrati ae gli scarti venivano accumulati e smaltiti illecitamente. Aveva trasformato il seminterrato della sua abitazione in unatessile, tuttomente. E’ così finito in manette un 49enne didai Carabinieri della locale stazione e della stazione Forestale “Parco” di

