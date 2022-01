Tamponi e Ffp2 a peso d’oro. Stangata per gli italiani. Tra test e mascherine fino a 4.800 euro a famiglia. I consumatori: vanno dati gratis ai nuclei più poveri (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oltre al rincaro delle bollette l’inizio dell’anno è segnato da una vera e propria Stangata Covid. Sì perché oltre al prezzo salato delle limitazioni in termini di vita mancata, ce n’è un altro estremamente tangibile, fin troppo, che si abbatte sui conti degli italiani: dotarsi di mascherine Ffp2 e sottoporsi regolarmente ai Tamponi anti-Covid. Si tratta di un vero e proprio salasso per le famiglie, soprattutto se prende la mano la psicosi del controllarsi al minimo dubbio o del cambiare più mascherine al giorno. CHE MAZZATA! Essere scrupolosi può arrivare a costare fino a 4.824 euro all’anno per un nucleo di 4 persone. La denuncia arriva da Consumerismo No Profit, l’associazione dei consumatori che ha realizzato uno studio per capire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oltre al rincaro delle bollette l’inizio dell’anno è segnato da una vera e propriaCovid. Sì perché oltre al prezzo salato delle limitazioni in termini di vita mancata, ce n’è un altro estremamente tangibile, fin troppo, che si abbatte sui conti degli: dotarsi die sottoporsi regolarmente aianti-Covid. Si tratta di un vero e proprio salasso per le famiglie, soprattutto se prende la mano la psicosi del controllarsi al minimo dubbio o del cambiare piùal giorno. CHE MAZZATA! Essere scrupolosi può arrivare a costarea 4.824all’anno per un nucleo di 4 persone. La denuncia arriva da Consumerismo No Profit, l’associazione deiche ha realizzato uno studio per capire ...

