Scuola, nella primaria a casa uno su 10 L’ipotesi di distinguere tra vaccinati e non (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il monitoraggio del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: ho segnalato al ministro Speranza le richieste di semplificazione delle procedure per le qurantene». Il caso Lombardia Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il monitoraggio del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: ho segnalato al ministro Speranza le richieste di semplificazione delle procedure per le qurantene». Il caso Lombardia

Advertising

ladyonorato : Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi cred… - AmiciUfficiale : La classifica fatta dai cantanti della scuola, un nuovo compito per Sissi e la proposta del maestro Raimondo Todaro… - AmiciUfficiale : Luigi vince la sfida e per lui il percorso nella scuola di #Amici21 continua! - cate_p_ : RT @Zziagenio78: Ragazzi non vorrei allarmarvi sulla mancanza di insegnanti a scuola ma ieri qualcuno mi ha sentito dire 'basta fare due pi… - News24_it : Scuola, nella primaria a casa un bimbo su dieci. «Situazione migliore rispetto alle superiori» - Corriere della Sera -