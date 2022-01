Scuola di vela Mal di Mare, il sindaco di Montalto: “L’associazione deve continuare a svolgere la propria attività” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Montalto – “L’attività della Scuola di vela residenziale “Mal di Mare” deve continuare a svolgere la propria attività, poiché è una risorsa fondamentale sia per i ragazzi sia per il territorio”. Lo dichiara il sindaco Sergio Caci sulla notizia che il camping a Pescia Romana in cui ospita da 26 anni L’associazione vorrebbe interrompere il rapporto a partire dal 2023. “Il Comune in futuro continuerà senz’altro a concedere il permesso per svolgere l’attività sul tratto demaniale – aggiunge il primo cittadino – ma serve una struttura che possa poter alloggiare i ragazzi, anche quelli che convivono con la disabilità, durante il periodo estivo. Ho fatto mio ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)– “L’delladiresidenziale “Mal dila, poiché è una risorsa fondamentale sia per i ragazzi sia per il territorio”. Lo dichiara ilSergio Caci sulla notizia che il camping a Pescia Romana in cui ospita da 26 annivorrebbe interrompere il rapporto a partire dal 2023. “Il Comune in futuro continuerà senz’altro a concedere il permesso perl’sul tratto demaniale – aggiunge il primo cittadino – ma serve una struttura che possa poter alloggiare i ragazzi, anche quelli che convivono con la disabilità, durante il periodo estivo. Ho fatto mio ...

