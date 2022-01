Rugby | Fir | Bitpanda diventa sponsor di maglia della federazione 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - La partnership offre auna piattaforma formidabile per raggiungere non solo il pubblico italiano, ma anche un target più ampio di milioni di appassionati diin tutto il mondo. “Noi divogliamo sparigliare le carte nel mondo degli investimenti -dichiara Orlando Merone, Country Manager diItalia-. E lo stesso vuole fare laItaliananello sport. Siamo felici dire Main Partner ediF.I.R. per la Nazionale maggiore e per quella Under 20 in occasione del Sei Nazioni 2022: un'opportunità unica per far conoscere sempre più il nostro brand e la nostra offerta in Italia e nel mondo. Ilruota attorno a valori quali ...