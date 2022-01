Rugby, Challenge Cup: Treviso, a Lione per cercare il colpaccio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vincere per garantirsi la quasi certa qualificazione alla seconda fase del torneo e vincere per portare a casa uno scalpo veramente di lusso. È questo l’obiettivo della Benetton Treviso domani sera nel quarto turno della Challenge Cup di Rugby che vede i veneti impegnati sul difficilissimo campo del Lione. Francesi ormai matematicamente certi di un posto nella seconda fase, grazie ai 14 punti conquistati e i 10 di vantaggio proprio su Treviso e Perpignan (che sfidandosi nell’ultimo turno non potranno entrambe agganciare Lione, ndr.), ma che vorranno continuare la striscia vincente per essere matematicamente certi anche del primo posto in classifica nel girone. Treviso che, invece, dopo il pesante ko subito a Gloucester ha conquistato i primi punti nel derby celtico ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vincere per garantirsi la quasi certa qualificazione alla seconda fase del torneo e vincere per portare a casa uno scalpo veramente di lusso. È questo l’obiettivo della Benettondomani sera nel quarto turno dellaCup diche vede i veneti impegnati sul difficilissimo campo del. Francesi ormai matematicamente certi di un posto nella seconda fase, grazie ai 14 punti conquistati e i 10 di vantaggio proprio sue Perpignan (che sfidandosi nell’ultimo turno non potranno entrambe agganciare, ndr.), ma che vorranno continuare la striscia vincente per essere matematicamente certi anche del primo posto in classifica nel girone.che, invece, dopo il pesante ko subito a Gloucester ha conquistato i primi punti nel derby celtico ...

