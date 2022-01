Ramsey titolare in Juventus Milan? La notizia che tutti stavano aspettando (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aaron Ramsey vuole riscattare diverse stagioni deludenti e domenica potrebbe avere la grande occasione per mostrare a tutti il suo valore. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, la Juventus è riuscita a rilanciarsi in una stagione che era iniziata nel peggiore dei modi, ma che adesso sta pian piano rimettendosi in carreggiata. Serviranno tutti i giocatori migliori per questo sprint finale che porterà i bianconeri a giocarsi l’ingresso in Champions League, la Coppa Italia e la stessa massima competizione europea e la rosa ha le potenzialità per poter ben figurare in tutti i tornei. A chi serve un’importante scossa nelle prossime partite è senza dubbio Aaron Ramsey, stella del Galles che, assieme al connazionale Bale nel Real Madrid, sta vivendo una stagione estremamente ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aaronvuole riscattare diverse stagioni deludenti e domenica potrebbe avere la grande occasione per mostrare ail suo valore. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, laè riuscita a rilanciarsi in una stagione che era iniziata nel peggiore dei modi, ma che adesso sta pian piano rimettendosi in carreggiata. Servirannoi giocatori migliori per questo sprint finale che porterà i bianconeri a giocarsi l’ingresso in Champions League, la Coppa Italia e la stessa massima competizione europea e la rosa ha le potenzialità per poter ben figurare ini tornei. A chi serve un’importante scossa nelle prossime partite è senza dubbio Aaron, stella del Galles che, assieme al connazionale Bale nel Real Madrid, sta vivendo una stagione estremamente ...

UFFICIALE - Juventus, Allegri recupera Ramsey: il gallese si è negativizzato "Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento". Questo il comuni ...

