Quirinale | Renzi | ' Berlusconi? Zero possibilità diventi presidente'

Advertising

Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - rosarioT1970 : RT @coluccilucca: Quirinale, Renzi: 'Tra una settimana sarà tutto finito' - Natalia211286 : RT @ChiodiDonatella: #RENZI OGGI A #RADIOLEOPOLDA: #LETTA, #CONTE E #SPERANZA TWITTANO COME FOSSERO #QUIQUOQUA' E stavolta il toscano ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Leggi Anche, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni ... la proposta di sollevare il conflitto di attribuzioni a favore di Matteocontro i pm di ...... inoltre, come il colpo contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sia da ko tecnico: scaricati per il loro peggior nemico,... Berlusconi resta ad Arcore, salta il vertice:, caos nel ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Per favore non c'è nessuna possibilità che Berlusconi diventi presidente della Repubblica". Così Matteo Renzi in un'intervista alla Cnbc. "Ci sono zero, zero possibilità", ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “C’è la possibilità che Mario Draghi” venga eletto presidente della Repubblica, ma “è una scelta difficile per il Parlamento perché Mario Draghi è stato ed è un grande prem ...