Per gestire al meglio gli impegni internazionali serve avere Draghi al Colle (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due questioni internazionali che portano a consigliare caldamente una veloce convergenza sul passaggio di Mario Draghi al Quirinale, assieme al mantenimento di un governo molto responsabile nei rapporti con l’Ue e molto affidabile nella gestione comune, con Europa e Stati Uniti, dei rapporti con Russia e Cina. La prima questione è l’apertura del confronto europeo sulla revisione del patto di stabilità e delle successive regole con cui è stato modificato e applicato. Va cambiato non solo per necessità, quindi procedendo col meccanismo delle deroghe, simile alle espansioni di bilancio votate in Italia in corso d’anno per fra fronte a coperture impreviste. Ma va cambiato anche per entrare in una nuova era, caratterizzata dall’avvio di una maggiore condivisione, o meglio, responsabilità comune, sulle emissioni di nuovo debito finalizzato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due questioniche portano a consigliare caldamente una veloce convergenza sul passaggio di Marioal Quirinale, assieme al mantenimento di un governo molto responsabile nei rapporti con l’Ue e molto affidabile nella gestione comune, con Europa e Stati Uniti, dei rapporti con Russia e Cina. La prima questione è l’apertura del confronto europeo sulla revisione del patto di stabilità e delle successive regole con cui è stato modificato e applicato. Va cambiato non solo per necessità, quindi procedendo col meccanismo delle deroghe, simile alle espansioni di bilancio votate in Italia in corso d’anno per fra fronte a coperture impreviste. Ma va cambiato anche per entrare in una nuova era, caratterizzata dall’avvio di una maggiore condivisione, o, responsabilità comune, sulle emissioni di nuovo debito finalizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Per gestire Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Nunzio destabilizzato dalla mamma ...Nella soap Un Posto al Sole Alberto è pronto a lasciar perdere Patrizio e a non denunciarlo per l'...e pensando di aiutarlo cederà al ricatto? Chiara stanca dei tanti impegni e non pronta a gestire ...

Porsche Taycan Sport Turismo: motore, prezzi e caratteristiche Quando si opta per una superficie del tetto opaca, lo spazio interno rimane molto luminoso. Oltre ... Con la funzione opzionale Remote Park Assist , il guidatore può gestire a distanza l'ingresso e l'...

Più poteri all'Ema per monitorare e gestire la carenza di farmaci e dispositivi medici durante le emergenze sanitarie Quotidiano Sanità Covid, il 2% dei bambini positivi “chiude” il 50% delle classi veronesi Un effetto domino che sta mettendo in ginocchio scuole e famiglie. L’attuale meccanismo sulle quarantene da Covid ha generato la chiusura di quasi il 50 per cento delle classi di nidi e scuole materne ...

Chi è Drusilla Foer co - conduttrice al Festival di Sanremo 2022 Parte della sua esistenza si è consumata a New York dove ha gestito per un periodo di tempo un negozio dell'usato vintage. Nella sua biografia compaiono anche due mariti: il secondo era un belga, tale ...

