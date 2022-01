Palermo, trovato il cadavere di un uomo sul Monte Pellegrino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Soccorso alpino e speleologico siciliano, stazione di Palermo, ha recuperato il cadavere di un uomo, ritrovato nel primo pomeriggio sotto il belvedere di Monte Pellegrino, non lontano dal Santuario di Santa Rosalia. A richiedere l'ausilio dei tecnici era stata la questura di Palermo nell'ambito delle ricerche di un giovane scomparso, il cui telefono cellulare aveva agganciato una cella della zona.Una squadra della stazione di Palermo ha perlustrato l'area del belvedere ed ha individuato il corpo nella scarpata, circa 20 metri sotto il piazzale. Dopo l'intervento della polizia il pm di turno ha autorizzato il recupero del corpo, eseguito dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che lo hanno trasportato fino al piazzale. Poi il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Soccorso alpino e speleologico siciliano, stazione di, ha recuperato ildi un, rinel primo pomeriggio sotto il belvedere di, non lontano dal Santuario di Santa Rosalia. A richiedere l'ausilio dei tecnici era stata la questura dinell'ambito delle ricerche di un giovane scomparso, il cui telefono cellulare aveva agganciato una cella della zona.Una squadra della stazione diha perlustrato l'area del belvedere ed ha individuato il corpo nella scarpata, circa 20 metri sotto il piazzale. Dopo l'intervento della polizia il pm di turno ha autorizzato il recupero del corpo, eseguito dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che lo hanno trasportato fino al piazzale. Poi il ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Palermo ok per Damiani: accordo trovato con l’Empoli. Cifre e dettagli - #Calciomercato #Palermo… - Mediagol : Calciomercato Palermo, ok per Damiani: accordo trovato con l’Empoli. Cifre e dettagli - NuovoSud : Palermo, trovato il cadavere di un giovane a Montepellegrino - palermo24h : +++Trovato un cadavere a Palermo+++ - palermo24h : Palermo, trovato un cadavere a Montepellegrino forse e il signore sparito nel Nisseno -