Napoli | Mertens ha le idee chiare sul suo futuro in azzurro!

A tenere banco in casa Napoli è la questione rinnovi. Dopo quello mancato di Lorenzo Insigne che volerà in Canada per giocare a Toronto, ora al centro delle voci ci sono altri quattro giocatori in scadenza di contratto. Si tratta di Ospina, Malcuit, Ghoulam e soprattutto Dries Mertens. Il belga, infatti, è tornato a parlare del suo futuro in una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha ribadito quella che è la sua volontà. Ecco le parole:" Cosa accadrà l'anno prossimo? Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell'addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui ...

