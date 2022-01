Morì in incidente sulla Fipili | fidanzato condannato a risarcire 610mila euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morì incidente

... in provincia di Bologna, per le conseguenze di unstradale. A 32 anni dalla caduta in motorino per una buca e dopo otto differenti gradi di giudizio. Luinel 2015, per altri motivi, ...Firenze, 20 gennaio 2022 - Condannato in appello al risarcimento del danno il fidanzato di Carolina Contini , la giovane di Castagneto Carducci morta a 25 anni il 19 ottobre del 2013 in unstradale sulla superstrada Firenze - Pisa - Livorno tra Lastra a Signa e Ginestra . L'uomo, all'epoca 28enne, era alla guida di un'auto, a bordo della quale sul sedile del passeggero ...