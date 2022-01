Milan, Theo Hernandez: “Trattative per rinnovo procedono bene” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Sono molto contento al Milan. Qui mi trovo bene, e con la società stiamo discutendo il rinnovo del mio contratto. Le cose procedono molto bene“. Così Theo Hernandez ha parlato nell’intervista rilasciata a The Athletic. Il forte terzino sinistro del Milan, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2024, ha poi aggiunto: “La fascia di capitano portata nelle ultime gare? Per me questo è un grande onore. Essere il capitano del Milan dopo aver lavorato così tanto ogni giorno per questo gruppo mi rende orgoglioso”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Sono molto contento al. Qui mi trovo, e con la società stiamo discutendo ildel mio contratto. Le cosemolto“. Cosìha parlato nell’intervista rilasciata a The Athletic. Il forte terzino sinistro del, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2024, ha poi aggiunto: “La fascia di capitano portata nelle ultime gare? Per me questo è un grande onore. Essere il capitano deldopo aver lavorato così tanto ogni giorno per questo gruppo mi rende orgoglioso”. SportFace.

