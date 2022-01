Meteo: in arrivo freddo polare, ecco dove e quando (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuova ondata di freddo polare sull’Italia, ci farà compagnia per tutta la settimana. Vediamo dove e quando avverrà il brusco calo delle temperature. freddo polare in arriva in tutta ItaliaAnche quest’anno il freddo non si è fatto attendere, dopo aver goduto di queste belle giornate di sole, le temperature stanno per riabbassarsi drasticamente, d’altronde sarebbe anormale il contrario. Pensate che si parla addirittura di un vortice polare in arrivo su tutta Italia, questo sta partendo dal nord Europa e si sta dirigendo fino al sud, quindi sta per raggiungere anche la nostra penisola. Ma non allarmatevi ci sono anche delle buone notizie, a quanto sembra il freddo non durerà così a lungo, infatti a ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuova ondata disull’Italia, ci farà compagnia per tutta la settimana. Vediamoavverrà il brusco calo delle temperature.in arriva in tutta ItaliaAnche quest’anno ilnon si è fatto attendere, dopo aver goduto di queste belle giornate di sole, le temperature stanno per riabbassarsi drasticamente, d’altronde sarebbe anormale il contrario. Pensate che si parla addirittura di un vorticeinsu tutta Italia, questo sta partendo dal nord Europa e si sta dirigendo fino al sud, quindi sta per raggiungere anche la nostra penisola. Ma non allarmatevi ci sono anche delle buone notizie, a quanto sembra ilnon durerà così a lungo, infatti a ...

Advertising

wwwmeteoit : Meteo #weekend: in arrivo neve e freddo dalla Russia, dove e quando? - CentroMeteoITA : #METEO - ROVESCI e ACQUAZZONI in arrivo in #ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE - meteogiornaleit : Meteo 7 Giorni: ARIA FREDDA in arrivo dai Balcani, ma incombe l’anticiclone - ilmeteoit : #Meteo: #VENTI #FORTI in arrivo sull'Italia...! - moneypuntoit : ?? Meteo week end, in arrivo il gelo polare. Corazzon, 3B Meteo: «Vento e qualche fiocco di neve» ?? -