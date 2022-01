Messa in sicurezza di un tratto di strada dell'Asse Nord Sud: ecco i giorni in cui la viabilità sarà rivoluzionata (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - Chiusura al traffico , la prossima settimana, di un tratto della carreggiata dell'Asse Nord sud direzione centro. Per lavori di Messa in sicurezza , dalle ore 9 di lunedì 24 gennaio fino alle ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - Chiusura al traffico , la prossima settimana, di una carreggiatasud direzione centro. Per lavori diin, dalle ore 9 di lunedì 24 gennaio fino alle ...

Advertising

Mov5Stelle : I contributi ai Comuni relativi al 2022 per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per gli interventi contro… - TrainingCompITA : ?? Messa in sicurezza e/o realizzazione di #MenseScolastiche - Bando del circuito ???? PNRR – Ministero… - ZaDaniele : Regione Toscana : Messa in sicurezza FI PI LI - Evelina79240984 : Regione Toscana : Messa in sicurezza FI PI LI - Firma la petizione! - TG24info : #Boville – #Lavori di messa in sicurezza in via Miniera, soddisfatto il | -