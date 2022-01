Mertens giura fedeltà al Napoli: "Provo amore per la città, voglio restare ma non dipende da me" (Di giovedì 20 gennaio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Dries Mertens si è raccontato a 360°. L'attaccante belga del Napoli, ha parlato del suo futuro e della nascita del suo primogenito.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 20 gennaio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Driessi è raccontato a 360°. L'attaccante belga del, ha parlato del suo futuro e della nascita del suo primogenito....

Advertising

Pall_Gonfiato : Mertens giura fedeltà al Napoli: 'Provo amore per la città, voglio restare ma non dipende da me' - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, Mertens giura fedeltà: “Qui per sempre” #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Sc… -