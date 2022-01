La svolta di Johnson, via mascherine e Green pass in Gb (Di giovedì 20 gennaio 2022) Basta Green pass vaccinale, anche in formato light; basta lavoro da casa generalizzato; basta vincoli legali sull'uso delle mascherine ove che sia. Boris Johnson brucia le tappe del passaggio verso il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bastavaccinale, anche in formato light; basta lavoro da casa generalizzato; basta vincoli legali sull'uso delleove che sia. Borisbrucia le tappe delaggio verso il ...

La svolta di Johnson, via mascherine e Green pass in Gb Basta Green pass vaccinale, anche in formato light; basta lavoro da casa generalizzato; basta vincoli legali sull'uso delle mascherine ove che sia. Boris Johnson brucia le tappe del passaggio verso il ritorno a una qualche normalita' nel Regno Unito - dalla pandemia a una gestione endemica dell'emergenza Covid - scommettendo il tutto per tutto sui dati ...

