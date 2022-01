Inter-Venezia a rischio rinvio: focolaio Covid nei lagunari (Di giovedì 20 gennaio 2022) È a rischio rinvio la gara Inter-Venezia, in programma sabato 22 gennaio alle 18 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. I lagunari sono infatti alle prese con un focolaio Covid, con ben quattordici positivi... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) È ala gara, in programma sabato 22 gennaio alle 18 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Isono infatti alle prese con un, con ben quattordici positivi...

