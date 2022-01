“Ho chiuso, basta”. Sophie Codegoni, la decisione al GF Vip spifferata a Nathaly Caldonazzo (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Io ho chiuso, basta”. È categorica Sophie Codegoni durante l’ultimo sfogo avuto con Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un percorso molto incostante nella casa; dalle liti, anche feroci, con Soleil, ai momenti trascorsi insieme subito dopo, cosa capitata anche con Gianmaria Antinolfi. Il rapporto tra la giovane e l’imprenditore napoletano è sempre stato ballerino, con momenti di grande passione al gelo totale, passando anche per battibecchi decisamente velenosi. Poi le cose sono cambiate con l’ingresso di Alessandro Basciano. I due hanno iniziato ad avvicinarsi e alla fine è scattato anche il fidanzamento ufficiale. Cosa che ha un po’ innervosito Jessica Selassiè, sua amica che aveva mostrato interesse per il ragazzo. Durante l’ultima diretta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Io ho”. È categoricadurante l’ultimo sfogo avuto con Soleil Sorge e. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un percorso molto incostante nella casa; dalle liti, anche feroci, con Soleil, ai momenti trascorsi insieme subito dopo, cosa capitata anche con Gianmaria Antinolfi. Il rapporto tra la giovane e l’imprenditore napoletano è sempre stato ballerino, con momenti di grande passione al gelo totale, passando anche per battibecchi decisamente velenosi. Poi le cose sono cambiate con l’ingresso di Alessandro Basciano. I due hanno iniziato ad avvicinarsi e alla fine è scattato anche il fidanzamento ufficiale. Cosa che ha un po’ innervosito Jessica Selassiè, sua amica che aveva mostrato interesse per il ragazzo. Durante l’ultima diretta ...

