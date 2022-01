Ha vinto il Mondiale nel 2021 in Giappone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nicola Bartolini, 25 anni, ha mosso i primi passi nella ginnastica a quattro anni a Cagliari. Prima dei successi internazionali ha subito due gravi infortuni alla spalla, nel 2016 e 2019. Ha scritto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nicola Bartolini, 25 anni, ha mosso i primi passi nella ginnastica a quattro anni a Cagliari. Prima dei successi internazionali ha subito due gravi infortuni alla spalla, nel 2016 e 2019. Ha scritto ...

Ultime Notizie dalla rete : vinto Mondiale Ha vinto il Mondiale nel 2021 in Giappone Nicola Bartolini, 25 anni, ha mosso i primi passi nella ginnastica a quattro anni a Cagliari. Prima dei successi internazionali ha subito due gravi infortuni alla spalla, nel 2016 e 2019. Ha scritto ...

GP del Portogallo, perché non viene più inserito Il GP del Portogallo è a rischio La terza tappa del Mondiale, programmata per il 2 maggio 2021 ha ... Lewis Hamilton, con la sua Mercedes ha vinto il GP del Portogallo, nonostante le difficoltà e le ...

Ha vinto il Mondiale nel 2021 in Giappone Quotidiano.net Ha vinto il Mondiale nel 2021 in Giappone Ha scritto la storia nel 2021, a Kitakyushu, in Giappone, laureandosi Campione del Mondo al Corpo Libero, il primo italiano di sempre. L'ultimo podio in questa specialità era stato il bronzo nel 1966 ...

"Non rinuncerò ai tatuaggi per una divisa" Nicola Bartolini: "I gruppi sportivi dei corpi non mi vogliono per questo, ma non cambio. E guadagno meno di un calciatore di Eccellenza" ...

