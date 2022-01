Gimbe, in 7 giorni le vittime aumentate del 50%. L’obbligo sui vaccini per gli over 50 spinge le prime dosi – I dati (Di giovedì 20 gennaio 2022) Frena l’incremento dei casi di Covid (+3 per cento in una settimana) ma i decessi, ed è questo il dato più allarmante, continua a crescere, stavolta del 49,7 per cento in appena 7 giorni (si passa da 1.514 a 2.266). A rivelarlo è il nuovo monitoraggio della fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Rallenta, invece, l’aumento dei ricoveri (+14 per cento) e delle terapie intensive (+2,3) ma gli ospedali restano «ancora sotto pressione». In particolare, i ricoverati con sintomi sono passati da 17.067 a 19.448 (+14 per cento) mentre le terapie intensive da 1.677 a 1.715 (+2,3 per cento). I casi attualmente positivi sono passati da 2.134.139 a 2.562.156 (+20,3 per cento). I vaccini anti-Covid Vanno meglio le prime dosi per gli over 50 che ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Frena l’incremento dei casi di Covid (+3 per cento in una settimana) ma i decessi, ed è questo il dato più allarmante, continua a crescere, stavolta del 49,7 per cento in appena 7(si passa da 1.514 a 2.266). A rivelarlo è il nuovo monitoraggio della fondazione, presieduta da Nino Cartabellotta. Rallenta, invece, l’aumento dei rici (+14 per cento) e delle terapie intensive (+2,3) ma gli ospedali restano «ancora sotto pressione». In particolare, i ricati con sintomi sono passati da 17.067 a 19.448 (+14 per cento) mentre le terapie intensive da 1.677 a 1.715 (+2,3 per cento). I casi attualmente positivi sono passati da 2.134.139 a 2.562.156 (+20,3 per cento). Ianti-Covid Vanno meglio leper gli50 che ...

