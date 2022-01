Germania, rapporto chiama in causa Ratzinger: abusi sessuali nella sua Arcidiocesi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rapporto reso noto oggi sui presunti abusi sessuali compiuti nell’Arcidiocesi cattolica di Monaco e Frisinga chiama in causa anche il Papa Emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger, secondo il rapporto, si sarebbe reso responsabile di comportamenti scorretti in quattro occasioni, tra il 1977 e il 1982, quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga. Il Papa Emerito ha respinto ogni addebito. Oltre al Papa Emerito Benedetto XVI, il rapporto chiama in causa altri due cardinali. Si tratta del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo uscente, che ha rifiutato l’invito a prendere parte alla presentazione del rapporto. Marx è accusato di condotta scorretta in relazione a due presunti casi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilreso noto oggi sui presunticompiuti nell’cattolica di Monaco e Frisingainanche il Papa Emerito Benedetto XVI. Joseph, secondo il, si sarebbe reso responsabile di comportamenti scorretti in quattro occasioni, tra il 1977 e il 1982, quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga. Il Papa Emerito ha respinto ogni addebito. Oltre al Papa Emerito Benedetto XVI, ilinaltri due cardinali. Si tratta del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo uscente, che ha rifiutato l’invito a prendere parte alla presentazione del. Marx è accusato di condotta scorretta in relazione a due presunti casi di ...

