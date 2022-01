Furto in Farmacia comunale a Saronno, arrestato minorenne (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato subito arrestato dai carabinieri il malvivente che ha commesso un Furto nella Farmacia comunale di via Manzoni a Saronno: si tratta di un minorenne, di origini marocchine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il delinquente ha forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, si è diretto alla cassa per prelevare i contanti. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato subitodai carabinieri il malvivente che ha commesso unnelladi via Manzoni a: si tratta di un, di origini marocchine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il delinquente ha forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, si è diretto alla cassa per prelevare i contanti. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Furto alla farmacia di via Manzoni a Saronno, preso ladruncolo minorenne - ainival__ : @Francycerasale Ecco menomale! Qua 8€, poi il terzo l’ho comprato in una farmacia in centro per cui c’era pure il s… - telodogratis : Tentato furto in farmacia sventato dalla polizia, due in manette - rosaca : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Tentato furto in farmacia sventato dalla polizia, due in manette - - blogsicilia : #notizie #sicilia Tentato furto in farmacia sventato dalla polizia, due in manette - -

Ultime Notizie dalla rete : Furto Farmacia Catania, tentato furto aggravato: due arresti ... la quale, alla vista dei poliziotti, tentava rapidamente di darsi alla fuga; dopo un breve inseguimento entrambi i presunti autori del furto venivano fermati. Sull'uscio della farmacia venivano ...

Prendevano di mira farmacie: due arresti I due sono individuati tramite la visione di alcuni filmati dei circuiti di videosorveglianza, quali autori di un furto effettuato la stessa notte presso una farmacia in zona corso Indipendenza. ...

Furto alla farmacia di via Manzoni a Saronno, preso ladruncolo minorenne ilSaronno Furto con scasso in farmacia: minorenne preso dai carabinieri e denunciato E' successo la scorsa notte in via Manzoni a Saronno. Il giovane ha forzato la saracinesca ma è stato sorpreso dai militari della Compagnia cittadina ...

Furto alla farmacia di via Manzoni a Saronno, preso ladruncolo minorenne SARONNO – Furto notturno alla farmacia comunale di via Manzoni a Saronno: è successo la scorsa notte alle ed il ladruncolo, un marocchino di poco minorenne, è stato nell’immediatezza ...

... la quale, alla vista dei poliziotti, tentava rapidamente di darsi alla fuga; dopo un breve inseguimento entrambi i presunti autori delvenivano fermati. Sull'uscio dellavenivano ...I due sono individuati tramite la visione di alcuni filmati dei circuiti di videosorveglianza, quali autori di uneffettuato la stessa notte presso unain zona corso Indipendenza. ...E' successo la scorsa notte in via Manzoni a Saronno. Il giovane ha forzato la saracinesca ma è stato sorpreso dai militari della Compagnia cittadina ...SARONNO – Furto notturno alla farmacia comunale di via Manzoni a Saronno: è successo la scorsa notte alle ed il ladruncolo, un marocchino di poco minorenne, è stato nell’immediatezza ...